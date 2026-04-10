Nules refuerza sus tradiciones con dos fiestas de Interés Turístico Provincial este fin de semana

LEER MÁS Nules arranca los actos previos al tradicional pasacalle de Sant Vicent declarado de Interés Turístico Provincial

El Ayuntamiento de Nules continúa impulsando la conservación y promoción de sus tradiciones locales con la celebración, este fin de semana, de dos actos declarados como Fiesta de Interés Turístico Provincial.

Por un lado, el domingo 12 de abril tendrá lugar la tradicional Fiesta de les Camareres, una celebración que se remonta al año 1909 y que forma parte del patrimonio cultural del municipio. Por otro, el lunes 13 de abril se celebrará el popular pasacalle en honor a San Vicente, organizado este año por la Quinta de 1999 y que reúne a miles de vecinos y visitantes.

Entre las novedades de este año destaca la restauración de la imagen de San Vicente, propiedad de la familia Monlleó, que volverá a procesionar el lunes por la tarde. Además, tras la festividad, se celebrará una mesa redonda en la que participarán el cronista oficial de la Vila de Nules, Joan Gavara, y la restauradora Inma Traver, quienes explicarán el proceso de recuperación de la imagen.

El Ayuntamiento también ha reforzado el dispositivo de seguridad del pasacalle, incrementando los recursos sanitarios con una ambulancia adicional y más puntos de asistencia en la vía pública, con el objetivo de garantizar el buen desarrollo de un evento que congrega a multitud de asistentes.