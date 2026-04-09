Nules arranca los actos previos al tradicional pasacalle de Sant Vicent declarado de Interés Turístico Provincial

Nules comienza esta semana los actos previos a la festividad en honor a Sant Vicent, que tendrá lugar el próximo lunes, y que cuenta con el tradicional pasacalle declarado como Fiesta de Interés Turístico Provincial. De modo que, este año la Quinta del año 1999 es la encargada de organizar esta fiesta.

Este jueves se inaugurará en el Local Multifuncional de Nules una exposición de indumentaria, donde se mostrará la vestimenta oficial de todas las quintas de Sant Vicent.

Mañana viernes, la Quinta del año 1999, como organizadora de este evento, compartirá la jornada festiva con las quintas anterior y posterior, y con la quinta que este año celebra el 25 aniversario.

El domingo tendrá lugar el desfile de la Quinta 99 hasta la Plaza Mayor para la apertura del dosel en honor de Sant Vicent Ferrer a cargo de los clavarios de la Quinta del 99. También habrá el encendido de las antorchas del retablo de Sant Vicent de la mano del presidente de la Quinta del 99, y música en directo a cargo de Paco Peña.

La población de Nules celebrará el lunes, 13 de abril, la festividad de Sant Vicent con uno de los actos más destacados de esta localidad declarado como Fiesta de Interés Turístico Provincial, que cada año cuenta con la participación de miles de personas del municipio y de poblaciones cercanas. De hecho, la festividad de Sant Vicent destaca en esta localidad de la comarca de la Plana Baixa por la celebración del tradicional pasacalle de Sant Vicent que está protagonizado por las quintas.

Así pues, este pasacalle cuenta, como cada año, con la participación de las diferentes quintas que, como es costumbre, saldrán de la Plaza Mayor a las 9 de la mañana y recorrerá diferentes calles de la vila para finalizar en la Plaza Mayor para entregar, delante del dosel, el guión de Sant Vicent a la Quinta del año 2000, que será la encargada de organizar el próximo año este fiesta. Por la tarde, se celebrará la misa y la procesión en honor a Sant Vicent Ferrer.

Cabe señalar que, fue la Quinta del año 1961 la que en su día instauró esta fiesta que actualmente cuenta con mucha tradición y está muy arraigada entre los vecinos de Nules.