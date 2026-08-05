La Cooperativa de Viver consolida su crecimiento y supera los 17,8 millones de euros de facturación

La Cooperativa de Viver cerró el ejercicio 2025 con una facturación récord de 17,88 millones de euros, lo que supone un incremento del 22 % respecto al año anterior, y un resultado positivo de 109.559 euros. Las cuentas anuales y el informe de gestión fueron aprobados durante la Asamblea General celebrada el pasado 31 de julio, en la que también se renovó el Consejo Rector, que continuará presidido por David Carot.

Los resultados reflejan la consolidación de un modelo de negocio basado en la producción agraria, la distribución comercial, la transformación agroalimentaria, la venta directa y el agroturismo, áreas que han experimentado una evolución favorable durante el último ejercicio.

El margen bruto de la Cooperativa creció un 28,2 %, hasta alcanzar los 3,53 millones de euros, mientras que el resultado de explotación aumentó un 52,2 %, situándose en 197.356 euros.

Durante 2025, la entidad destinó 244.000 euros a inversiones para mejorar sus instalaciones, equipamientos y capacidad operativa. Además, recibió 131.000 euros en subvenciones para inversiones y otros 65.000 euros para el desarrollo de su actividad.

La Cooperativa cerró el año con 534 socios y 100 trabajadores, consolidando su peso económico y social en el entorno rural. En los últimos cinco años, entre 2021 y 2025, la facturación ha aumentado un 55,7 %, los activos un 31,6 % y el empleo cerca de un 49 %.

Recuperación de la producción agraria

La actividad agraria gestionada durante el ejercicio alcanzó las 1.642 toneladas, con una evolución especialmente positiva en cultivos como la almendra y la nuez.

La campaña de almendra sumó 760 toneladas, aportadas mayoritariamente por los socios de la entidad. Por su parte, la actividad vinculada a la nuez registró un importante crecimiento, con un aumento del 53 % en la recepción destinada al secado y del 167 % en la destinada al procesamiento.

Estos resultados reflejan la recuperación de las producciones agrícolas y la capacidad de la Cooperativa para ofrecer servicios de recepción, transformación y comercialización que aportan mayor valor añadido a las cosechas de sus socios.

Además, la entidad destinó 58.235 euros a descuentos y ventajas directas para sus miembros, reforzando los beneficios asociados al cooperativismo.

Crecen el comercio y el agroturismo

La diversificación continúa siendo uno de los pilares de la Cooperativa. La red de cinco supermercados Charter gestionados por la entidad superó los 12,85 millones de euros de facturación conjunta, lo que representa un crecimiento del 28,4 % respecto al año anterior.

La Agrotienda incrementó sus ventas un 15,3 %, mientras que la tienda online alcanzó una facturación de 165.791 euros, un 38,2 % más que en 2024.

El área de agroturismo también registró una evolución positiva, con un crecimiento del 37,3 % y una facturación de 124.712 euros, consolidando la apuesta de la Cooperativa por vincular la actividad agrícola, el aceite, el vino y el patrimonio rural con experiencias dirigidas a visitantes y consumidores.