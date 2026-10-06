Un conductor pierde el control de su vehículo en la avenida Cardenal Tarancón de Vila-real

El accidente se ha producido esta mañana en la avenida Cardenal Tarancón de Vila-real, junto a la Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC), donde un vehículo ha perdido el control y ha terminado accidentado.

Según las primeras informaciones, el conductor podría haber sufrido un vahído mientras circulaba, lo que habría provocado que perdiera el control del vehículo. Hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencias, que han atendido al conductor in situ.

No se han registrado daños personales como consecuencia del accidente. A las 11.00 horas, los equipos de emergencias continuaban trabajando en la zona mientras se trataba de esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el siniestro.