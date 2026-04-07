Burriana impulsa una nueva edición de ‘Som Talent’, su foro de empleo de referencia

El Ayuntamiento de Burriana ha iniciado los preparativos para una nueva edición de ‘Som Talent’, el Foro de Empleo que se ha consolidado como una de las principales citas del mercado laboral en Burriana. El encuentro tendrá lugar el próximo 13 de mayo en la Llar Fallera de Burriana, que volverá a convertirse en un espacio de conexión directa entre empresas y personas en búsqueda activa de empleo o mejora profesional.

Con el objetivo de reunir talento y oportunidades en un mismo lugar y en una sola jornada, ‘Som Talent’ pretende agilizar los procesos de selección y fomentar la empleabilidad a nivel local. Para ello, el consistorio ha lanzado una campaña informativa dirigida al tejido empresarial de Burriana y su entorno, animando a las compañías a participar mediante la presentación de ofertas de trabajo que podrán ser gestionadas e incluso cubiertas durante el propio evento.

Los resultados de la pasada edición avalan el impacto de esta iniciativa. Un total de 1.118 personas se inscribieron, de las cuales más de 330 asistieron presencialmente. Las 39 empresas participantes ofertaron 189 puestos de trabajo y se gestionaron 2.861 candidaturas. De ellas, 787 cumplían los requisitos establecidos, lo que permitió la realización de 776 entrevistas laborales in situ.

Como consecuencia directa del foro, 41 personas lograron acceder a un empleo, según los datos facilitados por las propias empresas, lo que supone una tasa de éxito del 12,4 % entre los candidatos entrevistados. Además, el coste por inserción laboral se situó en 280,93 euros, un dato que refleja la eficiencia del modelo.

Más allá de la intermediación laboral, ‘Som Talent’ también se consolida como un espacio de networking donde empresas y entidades pueden reforzar su marca empleadora, ganar visibilidad y establecer sinergias dentro del tejido económico local.