El Ayuntamiento de Onda impulsa la futura Alquería Cultural con una nueva jornada de ‘A peu de carrer’

El Ayuntamiento de Onda ha celebrado una nueva jornada de la campaña de participación ciudadana ‘A peu de carrer’ en el entorno donde se ubicará la futura Alquería Cultural, un proyecto incluido en el Horizonte Inversor municipal que permitirá transformar un edificio actualmente en desuso en un nuevo espacio cultural y educativo para la ciudad.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, junto a la concejala de Barrios y Núcleos Diseminados, Marta Villanueva, ha recorrido varias calles y espacios de la zona para mantener encuentros directos con los vecinos y conocer de primera mano sus propuestas e inquietudes relacionadas con el mantenimiento urbano, la mejora de los espacios públicos y las necesidades cotidianas del barrio.

Asimismo, la primera edil ha puesto en valor el impacto que tendrá la futura Alquería Cultural en la zona. “Este entorno va a experimentar una importante transformación con un proyecto que recuperará un espacio en desuso para convertirlo en un nuevo punto de encuentro para las familias y la vida cultural del municipio”, ha añadido.

La iniciativa ‘A peu de carrer’ forma parte de la estrategia de proximidad impulsada por el consistorio con el objetivo de reforzar la comunicación directa entre el equipo de gobierno y los vecinos, facilitando la recogida de sugerencias, incidencias y propuestas ciudadanas.

Además, el Ayuntamiento mantiene habilitado un formulario específico en la página web municipal para que los ciudadanos puedan seguir trasladando sus necesidades y aportaciones de manera ágil y accesible.