El Ayuntamiento de Vila-real amplía hasta 960 plazas la oferta del Aplec d’Estiu 2026

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Vila-real ha presentado la 36ª edición del Aplec d’Estiu, y como principal novedad, el consistorio incrementa en 160 plazas la oferta respecto al año pasado, pasando de las 800 plazas de 2025 a un total de 960 para este verano de 2026.

El programa está dirigido a niños y niñas escolarizados y empadronados en Vila-real con edades comprendidas entre los 3 años y los 12 años. Las actividades se desarrollarán en los CEIP Angelina Abad y Pasqual Nácher, en turnos distribuidos entre el 22 de junio y el 31 de agosto.

La preinscripción se realizará exclusivamente de forma telemática a través de la plataforma municipal: inscripcions.vila-real.es del 15 al 31 de mayo. El sorteo y la publicación de la lista provisional de alumnado admitido tendrá lugar el 1 de junio, mientras que la formalización de las inscripciones se llevará a cabo del 2 al 15 de junio. El listado definitivo se publicará el 17 de junio.

El Aplec d’Estiu contará con servicio de escuela matinal de 8.00 a 9.00 horas, actividades principales de 9.00 a 13.00 horas y servicio de comedor de 13.00 a 15.00 horas. En los tres primeros turnos se ofrecerán 120 plazas en cada uno de los dos centros educativos, mientras que durante agosto las actividades se desarrollarán únicamente en el CEIP Angelina Abad.

Además, el programa incluye tarifas reducidas y gratuitas para familias numerosas, monoparentales, acogedoras, personas con discapacidad y familias en situación económica vulnerable o incluidas en programas sociales municipales, siempre que presenten la documentación acreditativa correspondiente.

Para más información, las familias pueden consultar la plataforma municipal o contactar con la Concejalía de Educación en el teléfono 964 547 240, en horario de 8.00 a 14.00 horas.

Por otro lado, el equipo de gobierno ha avanzado que continúa trabajando en la tramitación del Campus Natura. Tras el proceso de escucha activa con las familias y la evaluación de experiencias de años anteriores, el Ayuntamiento prevé iniciar próximamente el proceso de matrícula.