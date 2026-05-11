L’Alcora celebra este viernes la gala de entrega de premios del Concurso Internacional de Cerámica CICA 2026

L’Alcora volverá a situarse este viernes en el centro de la cerámica contemporánea con la celebración de la gala de entrega de premios del Concurso Internacional de Cerámica de l’Alcora, uno de los certámenes artísticos más prestigiosos del ámbito internacional.

El acto, incluido dentro de la programación del Maig Ceràmic, tendrá lugar a las 20.00 horas en la plaça de la Sang y reunirá a artistas, representantes institucionales, profesionales del sector y público en general en una velada dedicada al reconocimiento del talento y la creatividad cerámica.

En esta 43ª edición del concurso han participado 321 ceramistas, 200 internacionales y 121 nacionales, que han presentado un total de 472 obras, consolidando el prestigio y la proyección internacional del certamen.

El primer premio, dotado con 7.000 euros ha sido para la obra Hollowed-out divinity, del artista chino Zehan Du. El segundo galardón, valorado en 5.000 euros, ha recaído en Body poetry, de Mariya Alipieva Lazarova, mientras que Almudena Lobera ha obtenido el tercer premio por la obra Las trayectorias que una catástrofe dibuja en secreto. El jurado ha concedido dos menciones de honor a Marta Armada y Xiao Daixian.

Tras la gala, el Museu de Ceràmica inaugurará la exposición oficial de las 42 obras finalistas seleccionadas por el jurado, una muestra que podrá visitarse hasta el próximo 6 de septiembre.