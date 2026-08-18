El Ayuntamiento de Onda destina 93.300 euros del Plan Corresponsables a reforzar los servicios de conciliación.

El Ayuntamiento de Onda ha sido beneficiario de una subvención de 93.300 euros en el marco del Plan Corresponsables 2026, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Igualdad y cofinanciada por la Generalitat Valenciana para favorecer la conciliación de la vida familiar, laboral y educativa.

La ayuda permitirá reforzar distintos servicios y actividades municipales de conciliación que ya se desarrollan en Onda, con especial atención a las familias usuarias de los Servicios Sociales municipales. Las actuaciones financiables se desarrollarán entre julio de 2026 y diciembre de 2027.

Desde el área de Educación, los fondos se destinarán a financiar los servicios de la Escola d’Estiu, así como las actividades organizadas durante los periodos no lectivos de Navidad y Pascua. También se incluyen los servicios de matinera y vespertina en los centros escolares, que facilitan a las familias la organización de sus horarios laborales y familiares.

Por su parte, Servicios Sociales destinará parte de la subvención al servicio de escoleta dirigido a familias usuarias del departamento que se encuentran en riesgo de exclusión social y que son derivadas a estas actividades. De este modo, se facilita el acceso a recursos de conciliación a hogares que requieren un mayor apoyo.

Asimismo, desde el área de Igualdad se financiarán talleres dirigidos a los grupos de itinerarios de inserción, cuyos participantes son, en su mayoría, también usuarios de los Servicios Sociales municipales.

La concesión de esta subvención permitirá reforzar la coordinación entre las áreas municipales de Educación, Servicios Sociales e Igualdad, integrando recursos educativos, atención a menores e iniciativas sociales dirigidas a mejorar las oportunidades de conciliación.

Los 93.300 euros supondrán una inversión directa en servicios que ya están en funcionamiento en el municipio, desde las actividades durante los periodos no lectivos y los servicios de entrada y salida de los centros escolares hasta la atención de menores de familias en situación de vulnerabilidad.