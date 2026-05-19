El Ayuntamiento de Nules intensifica las mejoras en sus playas para el inicio de la temporada estival

El Ayuntamiento de Nules está llevando a cabo diferentes actuaciones de mejora y adecuación en sus playas con el objetivo de que estén en óptimas condiciones de cara al inicio de la temporada estival. Desde la Concejalía de Playas, la edil M. José Esteban ha señalado que parte de estos trabajos responden a actuaciones de emergencia necesarias para recuperar los daños ocasionados por el temporal Harry.

En este sentido, el consistorio destinará más de 30.000 euros a la aportación de materiales para la regeneración de distintas zonas del litoral, además de asumir otras intervenciones como la reparación de pasarelas.

Actualmente, los trabajos se centran en la Playa Les Marines, donde se está realizando una aportación de sedimentos y se procederá a reparar la pasarela accesible. Asimismo, también se están ejecutando actuaciones en la zona de la Gola y en la Playa Bovalar.

Por otro lado, el Servicio Provincial de Costas está llevando a cabo la reparación de las dos celdas situadas en la Avenida Illes Columbretes.

El Ayuntamiento prevé que todas estas actuaciones finalicen antes del próximo 20 de junio, fecha en la que arrancará oficialmente la temporada de verano en la Playa de Nules con la puesta en marcha del servicio de socorrismo y salvamento.

La concejala M. José Esteban ha aprovechado para reivindicar una mayor implicación de la administración estatal en la regeneración del litoral nulerense. “Seguiremos reclamando actuaciones integrales en todas nuestras playas para garantizar su conservación y disfrute”, ha manifestado.