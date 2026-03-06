Vila-real abre el plazo para que comercios y hostelería soliciten bonificaciones de hasta el 95% en el IBI

El Ayuntamiento de Vila-real abrirá del 6 al 21 de marzo el plazo para que comercios y establecimientos de hostelería soliciten una bonificación de hasta el 95% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al ejercicio 2026. La medida busca compensar el impacto de la nueva tasa de residuos en el tejido económico local.

Podrán acogerse a estas bonificaciones diferentes actividades incluidas en los epígrafes de comercio minorista, servicios de alimentación como cafeterías, bares y restaurantes, determinados servicios de hospedaje, academias y autoescuelas, así como gimnasios, escuelas deportivas, pubs y discotecas. También se incluyen servicios personales como peluquerías, centros de estética, agencias de viajes, tintorerías o establecimientos de reparación y arreglos, entre otros.

la Unión de Comercio de Vila-real (Ucovi) y de la Asociación de Hostelería y Ocio de Vila-real (Ashiovi) ofrecerán atención para ayudar en la tramitación de las solicitudes. Además, las personas interesadas podrán presentar la documentación de forma presencial en el Ayuntamiento o a través de la sede electrónica municipal.

El consistorio calcula que la medida podría suponer un impacto cercano al medio millón de euros para las arcas municipales. No obstante, Benlloch ha defendido la iniciativa al considerar que “mantener el comercio vivo es fundamental porque genera empleo, dinamismo y vida para la ciudad”.