Onda renueva la Q de Calidad Turística y obtiene la S de Sostenibilidad que refuerzan su modelo turístico

La certificación Q de Calidad Turística reconoce el cumplimiento de exigentes estándares en ámbitos como la atención presencial y telemática, la accesibilidad, la gestión interna, la promoción del destino y la implantación de procesos de mejora continua en la Tourist Info de Onda, que obtuvo por primera vez este distintivo en 2021.

La obtención de la certificación S de Sostenibilidad se suma a este reconocimiento y acredita que la estrategia turística de Onda está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), integrando criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica en la gestión de los servicios turísticos. Este distintivo refuerza la apuesta del Ayuntamiento por un turismo responsable, equilibrado y respetuoso con el entorno.

Ambas distinciones se producen en el marco de FITUR, donde Onda presentó el proyecto ‘El Palacio de las Sombras’, una nueva propuesta arqueológica y cultural concebida para reforzar el posicionamiento de la ciudad como destino patrimonial y experiencial.

La renovación de la Q de Calidad Turística y la obtención de la S de Sostenibilidad coinciden con el mejor balance turístico de los últimos años en Onda. Durante 2025, el municipio superó las 75.000 visitas a sus principales recursos patrimoniales, culturales y naturales, consolidando una tendencia ascendente sostenida y situando a Onda como uno de los destinos emergentes de la provincia de Castellón.

El Castillo de las 300 Torres volvió a ser el principal reclamo turístico, acompañado por un notable incremento de visitantes en espacios como el Museo del Azulejo Manolo Safont, la Torre de la Presó o los recursos vinculados al turismo educativo y de grupos organizados. A ello se suma el aumento de atenciones gestionadas desde las oficinas Tourist Info, que refleja un mayor interés por planificar y conocer en profundidad la oferta turística del municipio.

Estas certificaciones consolidan la estrategia turística de Onda, orientada a ofrecer experiencias de calidad, mejorar de forma continua los servicios públicos y avanzar hacia un modelo turístico más sostenible, competitivo y alineado con los retos de futuro.