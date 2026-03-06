Onda exige un Plan de Emergencia para defender el sector cerámico y la cogeneración

El Ayuntamiento de Onda ha aprobado en el pleno ordinario de marzo una declaración institucional para exigir a las administraciones competentes la puesta en marcha de un Plan de Emergencia en defensa del sector cerámico y de la cogeneración, considerada una tecnología clave para la competitividad de la industria. La iniciativa ha salido adelante con el respaldo unánime de todos los grupos municipales.

La declaración institucional insta al Gobierno de España, a la Generalitat Valenciana y a las instituciones europeas a impulsar medidas como la convocatoria inmediata de subastas de potencia de cogeneración, la modificación de los mecanismos de retribución para cubrir los costes reales o la ampliación de la vida útil de determinadas instalaciones mientras se resuelven los nuevos marcos regulatorios.

El texto también plantea apoyar la transformación energética del sector, facilitar la hibridación de la cogeneración con tecnologías renovables y avanzar en una descarbonización que tenga en cuenta las particularidades de los procesos industriales intensivos en calor.

La declaración alerta sobre los riesgos que podría suponer para la industria europea la apertura de mercados sin garantías de reciprocidad, y propone defender la exclusión del sector cerámico del acuerdo comercial entre la Unión Europea e India, así como mantener las medidas arancelarias frente a posibles prácticas de competencia desleal.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Durante la sesión plenaria también se aprobó una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, reafirmando el compromiso municipal con la igualdad de oportunidades y la defensa de los derechos de las mujeres.

En el ámbito económico, el pleno dio luz verde a distintas modificaciones de crédito y a un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, además de dar cuenta de varios informes económicos y financieros correspondientes al cierre del ejercicio 2025, entre ellos la ejecución y liquidación del presupuesto municipal y el periodo medio de pago a proveedores.