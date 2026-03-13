El Mercado Municipal de Onda celebra el Día de los Derechos de las Personas Consumidoras con una jornada informativa

El Mercado Municipal de Onda se convirtió este jueves en punto de encuentro entre comerciantes, consumidores e instituciones con motivo de la conmemoración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor. La jornada contó con la visita de la directora general de Comercio, Maribel Sáez Martínez, acompañada por la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, y la concejala de Comercio, María Baila.

Durante la visita, las representantes institucionales recorrieron los distintos puestos del mercado y han conversado con comerciantes y clientes sobre la situación actual del comercio de proximidad, el comportamiento de los consumidores y los retos que afronta el sector. El encuentro ha servido además para poner en valor el papel que desempeñan los mercados municipales como espacios que combinan actividad económica, producto de calidad y trato cercano.

Coincidiendo con esta conmemoración, el mercado acogió una mesa informativa impulsada por la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios bajo el lema 'Consumo responsable, futuro sostenible'. A través de este punto informativo, los vecinos han podido acceder a material divulgativo y recomendaciones prácticas para mejorar sus hábitos de compra y adoptar decisiones de consumo más conscientes.

Entre la información facilitada se incluyen pautas para interpretar correctamente el etiquetado de los productos, conocer su composición, origen o fecha de caducidad, así como consejos para planificar la compra y evitar el desperdicio de alimentos. También se han difundido recomendaciones para apostar por productos de temporada y de proximidad, reducir residuos y fomentar hábitos de consumo más sostenibles en el día a día.

La campaña pone el foco en gestos cotidianos que contribuyen a un consumo más responsable, como revisar el etiquetado por motivos de seguridad alimentaria, organizar las comidas para evitar compras innecesarias, conservar adecuadamente los alimentos o aprovechar las sobras para reducir el desperdicio.

La jornada ha permitido reforzar el papel del Mercado Municipal como uno de los principales espacios de dinamización comercial de la ciudad. Los puestos de alimentación y productos frescos continúan siendo un referente para muchos vecinos que buscan calidad, proximidad y atención personalizada.