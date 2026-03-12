Oropesa del Mar instala dos jaulas para controlar la población de jabalíes en el municipio

El Ayuntamiento de Oropesa del Mar, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha procedido a la instalación de dos jaulas de captura para controlar la población de jabalíes, una medida que busca reforzar la seguridad y dar respuesta a las incidencias que se han registrado en distintos puntos del municipio en los últimos meses.

Las jaulas han sido colocadas en dos zonas donde se había detectado una mayor presencia de estos animales, concretamente en Les Amplaries y en la urbanización El Balcó. La actuación ha sido financiada íntegramente con fondos municipales, dentro de las acciones impulsadas por el consistorio para abordar esta problemática.

Paralelamente, el Ayuntamiento continúa manteniendo contacto con la Conselleria competente en materia de medio ambiente con el objetivo de que se instalen más dispositivos de captura en el término municipal, que permitan complementar las jaulas adquiridas por el consistorio y mejorar la eficacia del control de esta especie.

Desde el Ayuntamiento de Oropesa del Mar se continuará trabajando de forma coordinada con las administraciones competentes para aplicar medidas que permitan garantizar la convivencia entre el entorno natural y el espacio urbano, priorizando siempre la seguridad de la ciudadanía y la protección del medio ambiente.