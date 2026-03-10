L'Alcora recupera un espacio histórico para convertirlo en su nueva biblioteca

El Ayuntamiento de l’Alcora ha inaugurado oficialmente su nueva Biblioteca Pública Municipal, un proyecto estratégico que transforma el emblemático edificio de La Muy Noble y Artística Cerámica en un equipamiento cultural de vanguardia. El acto ha contado con la presencia de la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, el alcalde de la localidad, Samuel Falomir, miembros de la corporación municipal y representantes de la sociedad civil alcorina.

La nueva infraestructura, que ha supuesto una inversión de 1,2 millones de euros, es ya una realidad materializada con ayuda de los fondos obtenidos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Next Generation EU, dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP Local).

El proyecto recientemente ha sido galardonado con el Premio al Buen Gobierno, en la categoría de Cultura, de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP).

A lo largo del recorrido por las instalaciones, las autoridades han podido comprobar la transformación del edificio, que data de 1910. La biblioteca cuenta con cerca de 1.200 metros cuadrados distribuidos en dos plantas que albergan salas de lectura, hemeroteca, zona infantil, cabinas de estudio y espacios polivalentes.

La inauguración de este lunes marca el fin de la primera fase de la futura Casa de la Cultura, consolidando a l’Alcora como un referente en la recuperación de patrimonio vivo y en la apuesta por la cultura como un servicio público de proximidad y calidad.