El municipio Nules incrementa la cantidad de residuos reciclados y alcanza el 22,7% en 2025

En concreto, el vecindario de Nules recicló durante el pasado año un 22,7% del total de residuos generados. Desde la Concejalía de Medio Ambiente se valora de forma positiva este incremento, especialmente después de que en 2023 se implantara el nuevo servicio de recogida y las baterías de contenedores para diferentes tipos de residuos urbanos, como la fracción orgánica.

Durante 2025 el total de residuos generados por la población de Nules ascendió a 5.183 toneladas. De esta cantidad, 461 toneladas corresponden a residuos orgánicos, lo que representa un 8,9%; 411 toneladas fueron de envases, equivalentes al 7,9%; y 118 toneladas de papel y cartón, que suponen un 2,3%. Por otro lado, se recogieron 4.007 toneladas de restos, lo que representa el 77,3% del total.

Estos datos evidencian que todavía existe un porcentaje significativo de población que no separa correctamente los residuos. En este sentido, el concejal de Medio Ambiente, César Espanyol, señala que “aunque los datos son positivos porque hemos conseguido un incremento importante durante el año, somos conscientes de que queda mucho trabajo por hacer para alcanzar los objetivos que marca la Unión Europea”.

Además, las 4.007 toneladas de restos suponen para el Ayuntamiento de Nules un coste de 120.000 euros debido al Impuesto estatal sobre el Depósito de Residuos en Vertederos, la Incineración y Coincineración de Residuos, que se aplica a razón de 30 euros por tonelada, un impuesto quepagan entre todos los nuleros y nuleras, por lo que el ayuntamiento anima a la ciudadanía a reciclar más, ya que desde la Unión Europea se pretende incrementar este tipo de tasas a los municipios que no separen correctamente.

Cabe recordar que la Unión Europea establece como objetivo alcanzar un 60% de separación correcta de residuos urbanos en 2030, con posibles sanciones para los municipios que no logren este porcentaje. Para avanzar hacia esta meta, el Ayuntamiento de Nules ha llevado a cabo durante todo 2025 diferentes acciones y campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía. Además, se han distribuido folletos informativos y se continúan repartiendo recipientes para facilitar la separación de residuos en los hogares.