Toni Nadal, Juanma Iturriaga y Álvaro Merino en la nueva edición del ciclo Onda Inspira

El programa contará con tres ponencias abiertas al público. La primera se celebrará el 27 de marzo en el Teatro Mónaco con Toni Nadal, reconocido entrenador de tenis y expreparador de Rafa Nadal, quien abordará valores como la autoexigencia, el compromiso y la gestión de la adversidad.

La segunda conferencia tendrá lugar el 7 de mayo, también en el Teatro Mónaco, con la participación de Juanma Iturriaga, exjugador internacional de baloncesto y actual comunicador, que hablará sobre liderazgo, comunicación y las enseñanzas que dejan tanto las victorias como las derrotas.

El ciclo finalizará el 20 de mayo en el espacio cultural La Cassola con la intervención de Álvaro Merino, experto en talento y liderazgo, que ofrecerá claves para construir equipos sólidos y afrontar los retos del entorno profesional actual.

Las entradas para las conferencias de Toni Nadal y Juanma Iturriaga serán gratuitas y podrán reservarse a partir del 11 de marzo a través de la plataforma municipal entrades.onda.es, mientras que para la charla de Álvaro Merino será necesario completar previamente un formulario de inscripción en la web municipal.