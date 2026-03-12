ALMASSORA

El Ayuntamiento de Almassora amplía las fechas para la expedición y renovación del DNI y pasaporte ante la alta demanda vecinal

Una unidad móvil de la Policía Nacional seguirá desplazándose al municipio para facilitar estos trámites los días 15 de julio, 19 de agosto y 16 de septiembre.

El Ayuntamiento de Almassora ha decidido ampliar el calendario del servicio de expedición y renovación del DNI y pasaporte tras la elevada demanda registrada desde su puesta en marcha el pasado mes de diciembre. La iniciativa permite que una unidad móvil de la Policía Nacional se desplace periódicamente al municipio para realizar estos trámites administrativos, evitando así que los vecinos tengan que desplazarse a otras localidades.

Todas las citas habilitadas hasta ahora han tenido una gran acogida por parte de la ciudadanía. Por este motivo, el consistorio ha decidido incorporar nuevas fechas al calendario del servicio, que también estará disponible el 15 de julio, el 19 de agosto y el 16 de septiembre.

La unidad móvil, denominada Vidoc, se instala en la plaza Pere Cornell, frente al Ayuntamiento, donde los ciudadanos pueden realizar distintos trámites relacionados con su documentación personal. Entre ellos se encuentran la renovación del DNI y del pasaporte, primeras inscripciones, cambios de domicilio y duplicados por pérdida o robo.

Para acceder al servicio es necesario solicitar cita previa, que puede gestionarse a través de la página web municipal o de forma presencial en la recepción del Ayuntamiento. Las tasas vigentes son de 12 euros para el DNI y 30 euros para el pasaporte, que deben abonarse en efectivo y con el importe exacto.

