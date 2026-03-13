Almassora refuerza la vigilancia en sus playas con la licitación del servicio de socorrismo

El Ayuntamiento de Almassora ha sacado a licitación el servicio de salvamento y socorrismo, así como el balizamiento de las playas con el objetivo de reforzar la seguridad de los bañistas y mejorar la calidad del servicio durante la temporada estival, ampliando el servicio más días, desde principios del mes de junio, así como el horario del mismo, que finalizará a las 20:00 horas, una hora más tarde que hasta ahora, cuando concluía a las 19:00 horas.

El contrato se divide en dos lotes: uno destinado al servicio de salvamento y socorrismo y otro al servicio de balizamiento, con un presupuesto anual base de licitación total de 148.776,23 euros, IVA incluido. En concreto, el lote principal de salvamento y socorrismo cuenta con un presupuesto de 137.420,67 euros, mientras que el servicio de balizamiento asciende a 11.355,56 euros.

La duración del contrato será de un año, comprendiendo el siguiente periodo estival del 5 de junio al 13 de septiembre ambos inclusive y prorrogable por otro año más, comprendiendo las siguientes fechas, del 4 de junio al 12 de septiembre de 2027 ambos inclusive

Entre las principales novedades del contrato destacan los planes de comunicación y difusión para prevenir ahogamientos y accidentes, así como la realización de pruebas físicas para el personal, programas de formación específica para los socorristas y la implantación de protocolos claros de atención a los bañistas y actuación en situaciones de riesgo.

Además, el pliego también contempla mejoras en el servicio durante eventos especiales, como el refuerzo del dispositivo de socorrismo en la noche de San Juan o durante la travesía a nado, así como la realización de simulacros adicionales de rescate para mejorar la preparación del equipo. “Queremos un servicio cada vez más profesionalizado, con más herramientas de prevención y con capacidad de respuesta rápida ante cualquier emergencia en nuestras playas”, ha explicado la concejala.

El contrato también incluye la instalación y mantenimiento del sistema de balizamiento, con boyas que delimitan las zonas de baño para mejorar la seguridad y ordenar los usos del litoral.