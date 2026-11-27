VERDAD VERDADERA

La verdadera historia del Black Friday: Qué es y cuál es su origen. José Martín Mengual nos lleva de compras

🎤 Cada viernes a partir de las 13 horas y en el programa 'Más de uno' Vega Baja, escucha a José Martín Mengual con la sección 'Verdad Verdadera', un cajón de sastre (o desastre) de noticias en tono desenfadado donde todo lo que se dice es verdad. O no. 👉 Un día del calendario que nos invita a gastar. Es el Black Friday, el viernes negro. Una fórmula para tratar de ahorrar en las compras navideñas que si no se mantiene bajo control nos puede dejar tiritando el bolsillo.