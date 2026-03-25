Vecinos de La Campaneta muestran el malestar de la pedanía oriolana por la falta de mantenimiento en viales y la limpieza viaria
👉La pedanía oriolana de La Campaneta ha estallado contra lo que califican de "dejación" por parte del Ayuntamiento de Orihuela en el mantenimiento de viales principalmente. Los vecinos también requieren mejoras en áreas como la limpieza viaria y recogida de basuras. Afirman que han trasladado sus quejas tanto al pedáneo como al equipo de Gobierno y que no obtienen un compromiso para solucionar los problemas
🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja' hablamos con Trino Martínez, presidente de la Asociación Vecinal de La Campaneta para conocer la "sensación de abandono" que denuncian públicamente