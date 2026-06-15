Torrevieja activa el plan intensivo de recogida de basuras y limpieza viaria en verano con un importante refuerzo de personal
👉El Ayuntamiento de Torrevieja ha puesto en marcha el nuevo plan intensivo de limpieza para este verano, un dispositivo especial que refuerza la recogida de residuos y limpieza urbana en las zonas más transitadas de la ciudad durante estos meses estivales.
🎙️En el programa 'Más de uno' Vega Baja, la concejal de Aseo Urbano y Gestión de Residuos, María José Ruiz, ha detallado el refuerzo que está en marcha desde el pasado 1 de junio y ha pedido la colaboración ciudadana "para que todos podamos disfrutar de una Torrevieja más limpia".
👉 Más información del servicio en el perfil de Facebook Cuida Torrevieja
👉Puedes utilizar la aplicación City in Touch para comunicar incidencias de limpieza viaria y recogida de residuos