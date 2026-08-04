El Torneo de golf 15º aniversario de Las Colinas reunió a 115 jugadores en una jornada repleta de deporte y diversión

El campo de golf de Las Colinas Golf & Country Club vivió el pasado fin de semana uno de los acontecimientos más esperados de un año ya de por sí muy especial. 115 jugadores participaron en el Torneo del 15º Aniversario que se celebró el 1 de agosto bajo la modalidad individual Stableford. Tras una reñida competición en la que prevalecieron el buen juego y el espíritu deportivo, los vencedores fueron Lurii Freidinov, en primera categoría; Eric Favre, en segunda, y Guillermo Peña Colmenarejo, en tercera.

El torneo forma parte del programa anual de actividades con el que Las Colinas viene celebrando en 2026 estos quince años de historia enfocados en cumplir sus principios fundacionales: ofrecer las mejores experiencias, un nivel premium de calidad en toda la oferta de servicios – en el plano gastronómico, deportivo, residencial y de celebración de eventos-, así como cuidar siempre al máximo los detalles. Ejemplo de ello fue el torneo conmemorativo de golf del pasado fin de semana. Tanto los jugadores como sus acompañantes pudieron disfrutar de una agradable jornada de convivencia que incluyó una comida tras la competición en la terraza del restaurante unik, así como la habitual entrega de premios y sorteo de regalos que suelen acompañar a cada evento de golf. “Queríamos que el tradicional torneo del 1 de agosto tuviera este año un significado aún más especial al integrarlo en la celebración de nuestro 15º aniversario. La respuesta de los jugadores ha superado nuestras expectativas y confirma, una vez más, el vínculo que existe entre Las Colinas y su comunidad golfista", afirmó Javier Rodríguez, director de Operaciones de Las Colinas Golf & Country Club.

El Torneo del 15º Aniversario ha servido también como antesala de Las Colinas Trophy, una de las citas más destacadas del calendario nacional de golf amateur, que celebrará su quinta edición los próximos 5 y 6 de diciembre.

15 años siendo un mundo aparte

El golf y su premiado campo de 18 hoyos diseñado por el prestigioso arquitecto americano Cabell B. Robinson, ha sido el eje principal, sobre el que ha girado la trayectoria de Las Colinas Golf & Country Club. Considerado uno de los resorts turísticos y residenciales de referencia a nivel nacional e internacional, se encuentra ubicado en un enclave natural y paisajístico único, cuidadosamente integrado y preservado.

Más allá del golf, Las Colinas ofrece una propuesta de estilo de vida que integra gastronomía de alta calidad —con los restaurantes il Palco, unik y umawa—, instalaciones deportivas, viviendas exclusivas y una programación de experiencias durante todo el año. Todo ello en un entorno donde la naturaleza, la privacidad y la excelencia en el servicio han convertido a Las Colinas en un referente internacional, reconocido con algunos de los galardones más prestigiosos del sector.