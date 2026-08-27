Tony Pérez, comentarista gastronómico: "En la comarca de la Vega Baja necesitamos una identidad global en la restauración"
🎙️ Cada jueves, en 'Más de uno' Vega Baja, puedes escuchar la sección 'Onda Gastronómica', con el comentarista gastronómico y sumiller Tony Pérez Marcos y su análisis de todo lo relacionado con el sector de la restauración en la Vega Baja
👉Esta semana destacamos la referencia gastronómica que permanece en nuestra memoria cuando realizamos un viaje. Tomamos el destino de la Vega Baja y la experiencia de Tony Pérez este verano. Rescatamos un plato tan típico del verano como el salpicón de marisco, y para postre de nuestra comida, el helado artesanal.