ONDA GASTRONÓMICA

Tony Pérez, comentarista gastronómico: "En la comarca de la Vega Baja necesitamos una identidad global en la restauración"

🎙️ Cada jueves, en 'Más de uno' Vega Baja, puedes escuchar la sección 'Onda Gastronómica', con el comentarista gastronómico y sumiller Tony Pérez Marcos y su análisis de todo lo relacionado con el sector de la restauración en la Vega Baja

👉Esta semana destacamos la referencia gastronómica que permanece en nuestra memoria cuando realizamos un viaje. Tomamos el destino de la Vega Baja y la experiencia de Tony Pérez este verano. Rescatamos un plato tan típico del verano como el salpicón de marisco, y para postre de nuestra comida, el helado artesanal.

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

Cada jueves en el programa 'Más de uno' Vega Baja, 'Onda Gastronómica', con Tony Pérez
Cada jueves en el programa 'Más de uno' Vega Baja, 'Onda Gastronómica', con Tony Pérez | Onda Cero Vega Baja
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