El PSOE denuncia el desconcierto en la concesión de licencias de taxi "con errores de las bases y exclusiones arbitrarias"
👉 Desde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Orihuela han alertado de la situación de bloqueo en el proceso de adjudicación de nuevas licencias de taxi, debido a errores y deficiencias en las bases. Un proceso que acumula más de un año de retraso.
🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el concejal Luis Quesada ha pedido agilizar la adjudicación de las licencias para mejorar tanto la situación de los aspirantes como la oferta de taxi para usuarios