“un sueño realizado. Hoy podemos comprobar como se arreglaron todos los desperfectos sufridos por la DANA y ahora se han realizado las obras que nos faltaban”

Por su parte, el alcalde de Orihuela ha recalcado que hoy es un día para estar muy satisfechos y celebrarlo. “Nos sentimos muy orgullosos del claustro de este colegio y el gran trabajo que hacen con todos los niños. Llegar hasta aquí no ha sido fácil y recuerdo cuando Josefina me llamó para decirme el daño que había causado la Dana. Rápidamente nos pusimos a trabajar y se repararon los desperfectos. Igual ha ocurrido con el ‘Plan Edificant’ que tampoco fue fácil, en sus inicios, porque no contábamos con la infraestructura necesaria para poder atender las actuaciones que tenía que realizar la Conselleria. Al final, con el compromiso de todo el equipo de gobierno, de todas las áreas y, sobre todo, del equipo técnico que está haciendo un trabajo extra, todas las actuaciones están saliendo adelante”.

Con estas obras se han restaurado las pistas de deporte exteriores con la sustitución del mobiliario, reemplazado la caseta del almacén que tenía cubierta de fibrocemento, adecuado el solado de acceso al centro y al aulario infantil y, finalmente, la adaptación de la zona de juegos de infantil y el mobiliaro.

Con posterioridad, el alcalde se ha dirigido al CEIP Andrés Manjón donde se han llevado a cabo obras de ampliación y reforma con un costo de 345.049,90 euros. En este centro se ha renovado el alicatado de paredes, restauración de fachada y pintado del edificio principal y del anexo infantil así como todo el interior. También se ha reformado todos los aseos y sustituido las puertas de madera del interior y las de acceso al edificio principal.