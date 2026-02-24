JORNADAS

Reforzar la coordinación y protección integral de menores, objetivo de las Jornadas de Infancia y Adolescencia que acoge Orihuela

👉La Lonja de Orihuela acoge hoy y mañana las Jornadas concebidas como un foro de intercambio profesional para dotar a los profesionales de herramientas prácticas con las que detectar situaciones de riesgo para la infancia y la adolescencia

🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', la directora del CEFIRE Vega Baja, Susana Miralles, valora muy positivamente la iniciativa organizada por la Concejalía de Bienestar Social de Orihuela como una gran oportunidad formativa

Pedro J. Llorach

Orihuela |

Jornadas Infancia y Adolescencia de Orihuela
