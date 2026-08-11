El Real Club Náutico Torrevieja celebra desde este jueves sus tres grandes citas del verano uniendo la vela y el golf por vez primera
👉El Real Club Náutico Torrevieja celebra esta semana las tres regatas con las que afronta el tramo central del verano: el I Trofeo Vela Golf, la 12ª Copa Astoria y la 62ª Travesía Cabo Roig - Memorial Fernando Pedrera, siendo esta última la cita más destacada y con la novedad del I Torneo de Vela y Golf, prueba de gran interés para los deportistas.
🎤En 'Más de uno' Vega Baja han ofrecido los detalles de las tres pruebas el gerente del RCNT y presidente de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana, Carlos Torrado, el director de la regata, Manuel Valera, y por parte del patrocinador, PATRIMI, Fernando Pedrera