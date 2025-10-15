Quirónsalud Alicante realiza el reconocimiento a una participante del Reto Pelayo Vida Costa Rica 2025

Quirónsalud Alicante ha llevado a cabo el reconocimiento médico de Mapi Morón, una de las integrantes de la nueva expedición del Reto Pelayo Vida 2025, iniciativa que reúne cada año a mujeres que han superado un cáncer para enfrentarse a una aventura extrema. La alicantina formará parte del equipo de cinco supervivientes que este año viajarán a Costa Rica, donde vivirán una experiencia que combina deporte, naturaleza y superación personal.

Con esta acción, Quirónsalud reafirma su compromiso con el proyecto como Proveedor Médico Oficial, colaborando un año más en esta iniciativa que visibiliza la fortaleza, la esperanza y la capacidad de resiliencia de las mujeres que han superado la enfermedad. El doctor Miguel Ángel López Aranda, especialista de la Unidad de Cardiología de Quirónsalud Alicante, ha sido el encargado de realizar la evaluación médica a la participante alicantina del Reto Pelayo Vida en la que se han llevado a cabo distintas pruebas para valorar su estado de salud y garantizar que se encuentra en las mejores condiciones antes de afrontar esta exigente expedición. En este contexto, el doctor López ha subrayado la importancia del ejercicio físico en las mujeres que han superado un cáncer de mama, ya que “contribuye a reducir y ralentizar la recurrencia de la enfermedad, mejora la supervivencia incluso en pacientes con enfermedad residual, y ayuda a recuperar el tono físico y la calidad de vida previos al diagnóstico”.

Desde sus inicios, el Reto Pelayo Vida se ha consolidado como uno de los mayores proyectos deportivos de sensibilización sobre la prevención del cáncer de la mujer a nivel internacional. A lo largo de estos años, ha demostrado que, tras superar una enfermedad como el cáncer, es posible marcarse nuevas metas, afrontar desafíos extremos y llevar un mensaje de esperanza a millones de mujeres en todo el mundo.

En esta edición 2025, las participantes son Idoia, Eduina, Verónica, Mapi y Toñi, que se adentrarán en la naturaleza salvaje de Costa Rica recorriendo su geografía entre selvas, ríos y volcanes, en un recorrido que pondrá a prueba su resistencia física y mental, pero que también reafirmará su fuerza interior

Con esta colaboración, Quirónsalud reafirma su compromiso con la salud de la mujer, la prevención del cáncer y la importancia de la actividad física durante y después de la enfermedad, sumándose así a una iniciativa que transforma la experiencia del cáncer en una oportunidad para inspirar a otras mujeres a seguir luchando.

