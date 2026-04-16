Pepe Ruiz reclama más inversiones para proteger la riqueza del patrimonio natural de la Vega Baja

Pepe Ruiz repasa hoy en su comentario la riqueza natural de nuestra comarca, desde los sotos del Río Segura, hasta las dunas del litoral, desde las sierras de Orihuela y Callosa de Segura y los cabezos, hasta Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor, próxima a ser declarada Parque Natural.

En este enclave, nos recuerda nuestro comentarista, se sitúa la mayor población de búho real de toda Europa, junto a otras aves rapaces y especies que precisan de la máxima protección. Y es que, según alerta la Asociación de Amigos de la Sierra Escalona y nos recuerda Pepe Ruiz, "no se deben permitir en su entorno ni campings turísticos ni plantas de residuos".

Otro de los problemas a los que se enfrenta la Vega Baja pasa por la plaga de 'tomicus', que incrementa el riesgo de incendios forestales. Por todo ello, Pepe Ruiz pide planes urgentes de actuación y mucha más inversión para la protección de espacios naturales. Considera que debemos valorar "mucho más" la riqueza patrimonial de la Vega Baja "si queremos que se pueda disfrutar durante muchas más generaciones".