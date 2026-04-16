Orihuela Sin Barreras denuncia graves carencias municipales en materia de accesibilidad

Según ha expuesto la presidenta de Orihuela Sin Barreras, Belén Cascales, se han cumplido tres años de mandato del actual Gobierno Municipal sin que se hayan resuelto los graves problemas en materia de accesibilidad que afectan al municipio oriolano, “que dificultan el normal desarrollo vital de las personas con movilidad reducida y hacen de Orihuela un lugar muy poco amable”. La asociación ha realizado distintas denuncias por canales oficiales, y a través de las redes sociales, señalando distintas carencias que han ido enumerando en su comparecencia de hoy.

Un ejemplo destacado ha sido la falta de accesibilidad de locales de restauración, ocio, y comercios, algunos de nueva apertura para más gravedad, que son impracticables para personas en silla de ruedas. “La vigilancia para que estos locales cumplan la legislación es del Ayuntamiento, y esta vigilancia no se produce”, han afirmado. Estas carencias se extienden también a edificios públicos: “tenemos varios edificios públicos que pertenecen al Ayuntamiento de Orihuela con los ascensores fuera de servicio mucho tiempo, y esto no puede ser”, ha denunciado Cascales.

Comparecencia este miércoles de la directiva de la asociación | Orihuela Sin Barreras

Otro punto crítico es el de las instalaciones deportivas oriolanas que suman una serie de deficiencias graves, denunciadas por varios colectivos, y que se agravan si analizamos su accesibilidad. “Las instalaciones deportivas son lugares concurridos y muy visitados por las familias, que sufren barreras arquitectónicas y una falta de mantenimiento importante… están llenas de agujeros y son a veces intransitables con una silla de ruedas”, ha explicado Alejandro Alonso, Secretario de la organización.

Eventos públicos y festivos: la cara y la cruz

Por otra parte, la asociación también ha hablado de las dificultades para acceder a eventos públicos en los que se haría caso omiso de la legislación de accesibilidad, como muchos actos de la Semana Santa. Sin ir más lejos la propia asistencia a las procesiones resulta un problema, ya que solo se cuenta con una tribuna para esta circunstancia, a la que no podría acceder una persona en silla de ruedas sin ayuda, “y este año contaba con una tela que impedía la visión, desde una silla, a una persona de estatura media”, han señalado. Según han declarado, Orihuela Sin Barreras se reunió con la Junta Mayor de Cofradías antes de las celebraciones para solucionar los problemas que arrastra la Semana Santa de Orihuela en cuanto a accesibilidad, como la falta de lugares habilitados para sillas de ruedas durante el recorrido, tanto para abonados como para visitantes, sin obtener mucho interés en colaborar. Esta relación habría sido mucho mejor con la organización de las Fiestas de la Reconquista, con una disposición total a atender todas las reivindicaciones de los colectivos de personas con discapacidad.

Organismo municipal de Accesibilidad trasversal

Finalmente la asociación ha reclamado la constitución de un organismo municipal de Accesibilidad, de carácter trasversal, “para que se pueda contar con las personas con movilidad reducida antes de acometer cualquier proyecto, y se puedan resolver de una vez por todas, las circunstancias que limitan el acceso al medio público de todo el mundo, independientemente de su condición física”, han concluido. Un organismo similar ya fue propuesto en diciembre de 2025 por el grupo socialista del Consistorio, sin que se haya producido ningún movimiento en este sentido a día de hoy