Miguel Ángel Murillo explica la importancia de revisar la documentación de la vivienda antes de una operación de compra o venta

👉 Murillo Homes ofrece un piso frente al mar, una villa de lujo o un apartamento en el centro urbano. Disponen de opciones para todos los gustos y presupuesto. Un equipo de profesionales que garantiza una operación segura y sin complicaciones 🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', Miguel Ángel Murillo, director-gerente de esta inmobiliaria ubicada en Avenida de los Europeos de La Mata (Torrevieja), orienta en la búsqueda y gestión de la compraventa de una vivienda