Solidaridad, cultura y ocio familiar marcan la agenda de actividades en Zenia Boulevard durante este mes de febrero

El Centro Comercial Zenia Boulevard, gestionado por Nhood y propiedad de Ceetrus y CBRE Investment Management, afronta el mes de febrero con una completa programación de actividades que refuerza su compromiso con la comunidad, la cultura, la solidaridad y el ocio para todos los públicos. A lo largo del mes, el centro comercial acogerá eventos solidarios, encuentros literarios, propuestas familiares, música en directo y celebraciones tradicionales que convierten a Zenia Boulevard en un punto de encuentro social y cultural de referencia en la comarca.

El calendario arranca el 4 de febrero con la conmemoración del World Cancer Day, una jornada internacional dedicada a la concienciación, la prevención y la lucha contra el cáncer. En colaboración con The Pink Ladies & Pink Panthers, el centro organizará un evento solidario orientado a informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la detección precoz, bajo el lema “Early detection saves lives – Get screened now!”. La jornada incluirá un acto de bienvenida, actuaciones musicales solidarias a cargo de artistas locales y un emotivo minuto de silencio en homenaje a las personas fallecidas a causa de la enfermedad.

La agenda continuará los días 6 y 7 de febrero con la celebración de la Feria Interactiva Ruta Literaria, un encuentro cultural que busca acercar el mundo del libro a públicos de todas las edades. El evento reunirá a escritores autopublicados y editoriales independientes, ofreciendo actividades como cuentacuentos, recitales de poesía, triviales literarios y talleres creativos, con el apoyo de Santos Ochoa, consolidando la apuesta de Zenia Boulevard por la promoción de la lectura y la cultura.

San Valentín en Zenia Boulevard

Con motivo de San Valentín, del 12 al 14 de febrero, el centro presentará “El latido del amor”, una experiencia interactiva que combina tecnología, juego y emoción. Los clientes que presenten un ticket de compra de 50 € o más podrán participar en un juego donde su propio latido será la clave para desbloquear premios especiales. Una manera original y divertida de celebrar el amor, perfecta tanto para parejas como para amigos o familias. El sábado 14 de febrero, Zenia Boulevard reforzará su oferta de ocio con un tributo a los Gipsy Kings, un espectáculo musical abierto a todos los públicos que hará vibrar al público con algunos de los grandes éxitos de la banda, como Bamboleo, Djobi Djoba o Volare, apostando por la música en directo como elemento dinamizador del centro.

Las propuestas familiares tendrán un papel destacado el 21 de febrero con IMAGILUSIÓN: La magia de los cuentos, un musical inspirado en los grandes clásicos de Disney que fomenta valores como la imaginación, la amistad y la convivencia, convirtiéndose en una cita imprescindible para grandes y pequeños.

El mes se cerrará el 28 de febrero con el Carnaval de Orihuela Costa 2026, organizado por la Asociación de Fiestas de Orihuela Costa con la colaboración de Zenia Boulevard. El desfile recorrerá las calles de la localidad y finalizará en la Plaza del centro comercial, donde se celebrará el concurso de comparsas y la entrega de premios, reforzando el compromiso del centro con las tradiciones y la vida cultural local.

Con esta programación, Zenia Boulevard reafirma su vocación de ser mucho más que un espacio comercial, apostando por iniciativas que generan experiencias, fomentan la participación ciudadana y fortalecen su vínculo con la comunidad.

Zenia Boulevard

Zenia Boulevard, inaugurado en 2012, es el centro comercial más grande de la provincia de Alicante, registrando una afluencia de más de 15 millones de visitantes en 2025. El centro comercial, ubicado en Orihuela Costa, ofrece una experiencia completa para quienes buscan combinar compras, ocio y gastronomía en un solo espacio. Con más de 160 tiendas de primeras marcas como Zara, Cortefiel, Massimo Dutti, Mango, Primark, Lefties, Media Markt, Decathlon y muchas más, es el destino perfecto para las compras. Además, cuenta con amplias terrazas y una variada oferta de restauración, lo que convierte cada visita en una oportunidad para disfrutar de un día completo en familia o con amigos. Pasear entre sus calles decoradas, hacer las compras y terminar con una comida en sus restaurantes es parte de la experiencia que lo distingue.

En 2024 se finalizó la reforma de sus instalaciones para mejorar las fachadas, el pavimento, las áreas de descanso, las zonas verdes y las zonas de restauración, así como las áreas de ocio infantil, y en la que se invirtieron 18 millones de euros.