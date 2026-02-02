Torrevieja disfruta ya de su Carnaval 2026 y anuncia para el fin de semana la XVIII Gala Drag Queen y el Gran Desfile Concurso
👉 El Carnaval de Torrevieja ha comenzado con el Pregón, la entrega del Escudo de Oro, la Gala de Coronación de los Reyes y el Carnaval Animal. Este viernes se celebrará la XVIII Gala Drag Queen y las comparsas saldrán a la calle el sábado con el Gran Desfile Concurso
🎤 El programa 'Más de uno Vega Baja' ha contado con el presidente de la Asociación 'Carnaval de Torrevieja', Francisco Pizana, para anunciar el calendario de este Carnaval 2026