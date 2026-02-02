CARNAVAL

Torrevieja disfruta ya de su Carnaval 2026 y anuncia para el fin de semana la XVIII Gala Drag Queen y el Gran Desfile Concurso

👉 El Carnaval de Torrevieja ha comenzado con el Pregón, la entrega del Escudo de Oro, la Gala de Coronación de los Reyes y el Carnaval Animal. Este viernes se celebrará la XVIII Gala Drag Queen y las comparsas saldrán a la calle el sábado con el Gran Desfile Concurso

🎤 El programa 'Más de uno Vega Baja' ha contado con el presidente de la Asociación 'Carnaval de Torrevieja', Francisco Pizana, para anunciar el calendario de este Carnaval 2026

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

Entrega del Escudo de Oro del Carnaval
