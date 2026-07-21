Luxaciones de hombro, esguinces de tobillo y fracturas de muñeca, las lesiones que más habituales si practicas deportes acuáticos

El verano es sinónimo de playa, mar y actividades al aire libre. Cada año, miles de personas aprovechan las vacaciones para iniciarse o practicar deportes acuáticos como el paddle surf, el kayak, el surf, el wing foil o las motos de agua, una tendencia que ha crecido de forma notable en los últimos años. Sin embargo, este aumento de la actividad física también se traduce en un incremento de las consultas por lesiones deportivas, muchas de ellas provocadas por la falta de preparación, el exceso de confianza o una técnica inadecuada. Según explica el doctor Miguel Ángel Moltó, jefe del Servicio de Traumatología del Hospital Quirónsalud Torrevieja, "durante el verano observamos un incremento de lesiones relacionadas con actividades que muchas personas solo practican unos días al año. Es habitual que se trate de pacientes sin entrenamiento específico que realizan esfuerzos intensos o movimientos repetitivos para los que su cuerpo no está preparado. También nos encontramos con accidentes de alta energía por actividades de riesgo para los que los practicantes no tienen experiencia o formación, como ocurre con las motos de agua, parques acuáticos con trampolines muy espectaculares u otras actividades que implican velocidad y altura".

Lesiones más frecuentes durante el verano

Las consultas más habituales corresponden a luxaciones de hombro, lesiones del manguito rotador a veces asociadas a luxaciones de hombro sobre todo en pacientes por encima de 40 y 50 años, esguinces de tobillo, fracturas de muñeca tras una caída, lesiones ligamentosas o meniscales de rodilla y roturas musculares. También atendemos traumatismos producidos por impactos contra la tabla, el fondo marino o incluso otras embarcaciones.

El hombro constituye una de las articulaciones más vulnerables, especialmente en deportes como el paddle surf o el surf, donde el gesto repetitivo de remar y las caídas pueden provocar lesiones tanto musculares como ligamentosas o tendinosas. "La luxación de hombro es una lesión muy característica de este tipo de actividades. Una vez se produce una primera luxación, aumenta el riesgo de que vuelva a repetirse si no se realiza un tratamiento adecuado y una correcta rehabilitación, sobre todo en los pacientes más jóvenes", advierte el especialista.

¿Por qué aumentan las lesiones deportivas durante el verano?

Más allá del deporte en sí, los traumatólogos identifican una serie de factores comunes que favorecen la aparición de lesiones durante los meses estivales. "Existe un patrón que vemos con frecuencia: personas que durante el resto del año mantienen una actividad física limitada y que, durante las vacaciones, concentran una gran cantidad de ejercicio en pocos días. Ese cambio brusco incrementa considerablemente el riesgo de sufrir una lesión", explica el doctor Moltó.

A ello se suman otros factores como las altas temperaturas, la deshidratación, la fatiga muscular, la falta de calentamiento o el uso de material inadecuado. "La fatiga disminuye la coordinación y la capacidad de reacción, mientras que la deshidratación favorece la aparición de calambres y reduce el rendimiento muscular. Todo ello aumenta la probabilidad de sufrir una caída o una lesión articular", añade.

También concurre el hecho de que la oferta de actividades divertidas y emocionantes, pero arriesgadas que comportan velocidad y peligro de caída se practican más en verano al tener más tiempo disponible para el ocio y las ganas de aprovechar las vacaciones al máximo, exponiéndose a accidentes de alta energía.

Cómo prevenir las lesiones en paddle surf, kayak o surf

La mayoría de estas lesiones pueden prevenirse adoptando medidas sencillas antes de iniciar la actividad deportiva. Para el doctor Moltó, "la prevención empieza mucho antes de entrar al agua. Es importante realizar un calentamiento previo, mantener una correcta hidratación, utilizar material adaptado al nivel de cada persona y no sobreestimar nuestras capacidades físicas". El especialista recomienda además aumentar la intensidad de la actividad de forma progresiva y respetar los periodos de descanso.

"No se trata de renunciar al deporte, sino de practicarlo de forma responsable. Muchas lesiones se producen durante el último tramo de la actividad, cuando aparece el cansancio y disminuye la concentración", afirma.

Referentes en el diagnóstico de lesiones deportivas

El Servicio de Traumatología del Hospital Quirónsalud Torrevieja recuerda que una atención especializada desde el primer momento puede marcar la diferencia en la evolución del

paciente. "Hoy disponemos de técnicas diagnósticas muy precisas y de tratamientos cada vez menos invasivos que permiten una recuperación más rápida y una reincorporación precoz a la actividad habitual. Sin embargo, para conseguir los mejores resultados es fundamental no retrasar la consulta cuando existe sospecha de una lesión importante; si los síntomas que consideramos banales no mejoran o desaparecen en unos días, mejor consultar para valorar la importancia de la lesión correctamente", concluye el doctor Miguel Ángel Moltó.

Con una adecuada prevención, una práctica deportiva adaptada a la condición física de cada persona y una valoración especializada cuando aparecen los primeros síntomas es posible disfrutar de los deportes acuáticos durante el verano con mayor seguridad y minimizar el riesgo de lesiones. Video Dr. Moltó: https://youtu.be/z4EWd3leCwA

Quirónsalud en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia

Quirónsalud cuenta con diferentes centros en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, conformando un grupo líder que se encuentra a la vanguardia de la medicina donde las personas son el epicentro.

Quirónsalud se posiciona a la vanguardia de la sanidad privada en la Comunidad Valenciana y Murcia en lo que a dotación tecnológica se refiere, así como en el confort y las prestaciones tanto para el paciente como para los profesionales que prestan sus servicios sus centros.