Hoy charlamos con Anna Semenova, directora del festival

Torrevieja volverá a convertirse, del 9 al 12 de julio, en uno de los principales escaparates del cortometraje nacional con la celebración de la duodécima edición del SOL FILM FESTIVAL, un certamen plenamente consolidado dentro del panorama audiovisual español que reunirá en la ciudad a actores, directores, productores, guionistas y profesionales de la industria cinematográfica.

La edición de 2026 estará dedicada a la "Mirada Femenina", una temática que pretende poner en valor el papel de la mujer dentro del mundo del cine, tanto delante como detrás de las cámaras, visibilizando su talento creativo, fomentando nuevas narrativas y generando espacios de reflexión sobre la evolución y los retos que aún afronta el sector audiovisual desde la perspectiva femenina.

Durante cuatro intensas jornadas, el festival ofrecerá proyecciones, encuentros con cineastas, coloquios y galas abiertas al público, consolidando a Torrevieja como un referente cultural y cinematográfico del verano.

ÁNGELA MOLINA RECIBIRÁ EL PREMIO A LA TRAYECTORIA EN LA GALA INAUGURAL

La inauguración oficial tendrá lugar el jueves, 9 de julio, a las 20:00 horas, en el Centro Cultural Virgen del Carmen, en una gala que contará con alfombra roja y la presencia de numerosos invitados del panorama cinematográfico nacional.

Uno de los momentos más destacados de la velada será la entrega del Premio a la Trayectoria a la prestigiosa actriz Ángela Molina, una de las grandes figuras del cine español, que será reconocida por su brillante carrera artística. Además, durante la ceremonia se proyectará la primera sesión de cortometrajes de la Sección Oficial.

La gala estará presentada por la comunicadora torrevejense Daniela Momo y contará con la presencia de numerosos directores e intérpretes participantes, entre ellos María Lorente-Becerra, directora de La última canción; Javier Bódalo, actor de Condolenc-ias; Enrique Vasalo, director de Guía para circular por las aceras; Gonzalo Ruiz, director de Las desqueridas; y el director torrevejense David de Loro, autor de Ya no duele, entre otros.

TRES JORNADAS PARA DISFRUTAR DEL MEJOR CORTOMETRAJE NACIONAL

Las proyecciones continuarán los días 10 y 11 de julio, a partir de las 16:00 horas, en las salas de Neocines, situadas en el nuevo centro de ocio Paseo del Mar, en el puerto de Torrevieja.

Cada sesión contará con la participación de los equipos artísticos y técnicos de los cortometrajes, ofreciendo al público la oportunidad de conocer de primera mano el proceso creativo de las obras seleccionadas.

Entre los invitados confirmados figuran el actor Juan José Ballesta; el director Rodrigo Marini y el productor Gerardo de las Morenas, responsables de Dopamina Zero; Álvaro G. Company, director de Por dentro; Rubén Guindo, director de Montecarlo 67, ganador de ocho Premios Fugaz 2026; Anna Saura, directora del corto de animación Sophia; Rubén Bautista, director de Condolenc-ias; Jandro, director de El revisor; el cineasta torrevejense Carlos Mures, director de No tengo nada que perder; Francisco Villegas, guionista y productor de Interferencias; y Lucía Forner, directora de Berta, entre otros profesionales.

UN COLOQUIO SOBRE LA MUJER EN EL CINE CERRARÁ UNA EDICIÓN CON SELLO PROPIO

La clausura del festival tendrá lugar el domingo, 12 de julio, a partir de las 19:00 horas, en el Casino de Torrevieja.

La jornada comenzará con el coloquio "Mirada Femenina", un encuentro en el que reconocidos cineastas debatirán sobre el presente, la evolución y los desafíos de la mujer dentro de la industria cinematográfica.

Posteriormente se celebrará la Gala de Entrega de Premios, que pondrá el broche final al certamen, seguida de un encuentro entre asistentes y profesionales del cine con música en directo, cena fría y after-party.

VEINTICUATRO CORTOMETRAJES COMPETIRÁN POR LOS PRINCIPALES PREMIOS DEL FESTIVAL

La Sección Oficial está integrada por 24 cortometrajes, mayoritariamente españoles, junto a una producción francesa y varias coproducciones internacionales.

Todas las proyecciones se ofrecerán en español con subtítulos en inglés, reforzando así el carácter internacional del certamen.

Los trabajos competirán por los siguientes galardones:

Mejor Cortometraje de Ficción (1.000 euros y trofeo).

Mejor Cortometraje de Animación (500 euros y trofeo).

Mejor Cortometraje Documental (500 euros y trofeo).

Premio SOL Torrevieja al Mejor Cortometraje de la Comunidad Valenciana (500 euros y trofeo).

Premio del Público UNED Torrevieja (500 euros y trofeo).

Asimismo, el jurado concederá diversos reconocimientos honoríficos a la Mejor Dirección, Mejor Guion, Mejor Interpretación Masculina, Mejor Interpretación Femenina, además del Premio "Mirada Femenina" y el Premio de la Madrina del Festival, ambos destinados a reconocer el trabajo de mujeres creadoras o proyectos con perspectiva de género.

ENTRADA GRATUITA PARA LA MAYOR PARTE DE LA PROGRAMACIÓN

La asistencia a la gala inaugural y a las proyecciones de los días 10 y 11 de julio será gratuita, previa reserva de invitación a través de la página web oficial del festival.

La entrada para la Gala de Clausura y Entrega de Premios tendrá un precio de 25 euros, incluyendo el acceso al acto, la cena fría y el encuentro posterior con los cineastas y participantes del festival.