El historiador Sergio Boj solicita declarar Bien de Interés Cultural la antigua cantera junto a la playa de Los Náufragos
👉 El historiador y Doctor en Bellas Artes, Sergio Boj Bri ha presentado una nueva solicitud ante la Consellería de Cultura para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de los restos arqueológicos situados al Suroeste de la Playa de los Náufragos. Reclama la declaración de una amplia área arqueológica que comprende la línea de costa situada entre el Suroeste de la playa de Los Náufragos y la Urbanización La Veleta, paralelo a la Avenida Desiderio Rodríguez, por su alto valor arqueológico, histórico y etnológico.
🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, Sergio Boj ha resaltado la importancia de este yacimiento arqueológico que forma parte de los restos de una interesante cantera de piedra arenisca.