La Hermandad de la Sentencia de Benejúzar presenta su imagen titular 'Señor de la Humildad', obra de Víctor García Villalgordo
👉La Hermandad de La Sentencia de Benejúzar celebra este sábado 7 de marzo en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario los actos de bendición y presentación de su imagen titular, 'Señor de la Humildad'. La obra del imaginero torrevejense Víctor García Villalgordo saldrá en procesión a las calles de la localidad este domingo acompañada por la Agrupación Musical 'Señor del Monte' de Guardamar del Segura
🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', han anunciado estos actos José Luis Mora, presidente de la Hermandad; Vicente Cases, alcalde de Benejúzar; Roberto Cases, portavoz de La Sentencia y el imaginero Víctor García Villalgordo