La Gala de Cultura reconoce el talento artístico y cultural de alumnos y profesores de las escuelas municipales de Torrevieja
👉Torrevieja quiere reconocer el talento artístico y cultural de sus escuelas municipales en las disciplinas de danza, música, pintura y fotografía, entre otras, y lo hará este viernes 13 de marzo con la Gala de la Cultura 'Los 4 elementos'
🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', ha ofrecido detalles de la gala y de la programación cultural de marzo el concejal de Cultura, Antonio Quesada