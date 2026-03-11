CULTURA TORREVIEJA

La Gala de Cultura reconoce el talento artístico y cultural de alumnos y profesores de las escuelas municipales de Torrevieja

👉Torrevieja quiere reconocer el talento artístico y cultural de sus escuelas municipales en las disciplinas de danza, música, pintura y fotografía, entre otras, y lo hará este viernes 13 de marzo con la Gala de la Cultura 'Los 4 elementos'

🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', ha ofrecido detalles de la gala y de la programación cultural de marzo el concejal de Cultura, Antonio Quesada

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

