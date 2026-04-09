La Feria del Comercio ‘Feria de Abril’ de Almoradí contará este fin de semana con una quincena de comercios y numerosas actividades

🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja' hablamos con José Carlos Ávila, presidente de la Asociación Comercio de Almoradí para conocer los actos durante el fin de semana. Además de poder hacer compras en la feria, los asistentes podrán disfrutar de un programa especial con talleres infantiles, un ‘tablao’ flamenco central, donde se llevará a cabo un variado programa de eventos y actuaciones, como la de Carmen Velasco y su grupo, así como la de Dance Factory, junto a la música en directo del grupo local Baqueta.

👉 Para el domingo está prevista la celebración de la VI Marcha Solidaria ‘Muévete por el autismo’, organizada por la asociación TEACtiva.