Una explosión en Pirotecnia Ferrández de Redován deja un trabajador fallecido

Una persona ha fallecido en una explosión que se ha registrado este jueves en una pirotecnia del municipio alicantino de Redován, en la zona del Camino de la Sierra, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA). El vecindario de la zona, después de haber escuchado una fuerte explosión, ha alertado al 112 y el aviso del suceso se ha recibido sobre las 09,36 horas.

El accidente ha ocurrido en una caseta de transformación de artículos pirotécnicos de la conocida empresa. La explosión que ha sido claramente escuchada en los alrededores y ha desencadenado un fuego, que ya ha sido estabilizado, según el Consorcio Provincial. Ha sido enviado un helicóptero sanitario, que finalmente no ha sido necesario después de certificar que no hay más heridos.

Ante este suceso, el CPBA ha movilizado a efectivos de los parques de Orihuela y Almoradí con seis dotaciones. Asimismo, se han desplazado a la zona dos autobombas urbanas de Almoradí y Orihuela, una autobomba nodriza de Orihuela y dos vehículos de jefatura.