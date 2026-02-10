LA VIDA SECRETA DE LAS FLORES

En San Valentín, regala flores que digan "te quiero" ¡y mucho más! Floristería La Pérgola de Almoradí tiene las ideas más originales para sorprender a tu pareja

👉Las flores tienen un protagonismo muy especial en el Día de San Valentín. Flores para enamorar (todavía más) en este día tan especial. Las propuestas de Floristería y Decoración La Pérgola te sorprenderán

🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', presentamos a un equipo de profesionales "con la cabeza llena de flores", como asegura Emilia Rodríguez, florista titular de La Pérgola, en calle Amparo Quiles de Almoradí

👉La Pérgola regala un ramo de flores entre quienes se fotografíen ante su escaparate, suban la foto a historias de Instagram y la etiqueten en @lapergolanupcial

Pedro J. Llorach

Almoradí - Vega Baja |

Emilia Rodríguez, florista de La Pérgola
