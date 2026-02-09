CONCIERTO

La Orquesta Sinfónica de Torrevieja celebra San Valentín este sábado con el concierto 'Románticos' dirigido por Virginia Martínez

👉 Tercer concierto de la temporada para la Orquesta Sinfónica de Torrevieja (OST), que ofrecerá un repertorio titulado 'Románticos'. Antonio García Egea será el solista con el concierto para violín en mi menor de Mendelssohn

🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', Mamen Mateo como presidenta de la OST y Francisco Garres como vicepresidente, junto a Antonio García Egea, ofrecen los detalles del concierto

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

