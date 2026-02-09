VEHÍCULO DE OCASIÓN

Busca tu coche seminuevo en Talleres Martínez. Garantía total y servicios exclusivos con ofertas en todas las tecnologías

👉 Comprar un vehículo seminuevo puede representar una excelente decisión para todos aquellos usuarios que buscan equilibrio entre economía, movilidad y seguridad. Para asegurar el correcto funcionamiento tras la compra es fundamental la garantía

👉 En 'Más de uno Vega Baja', el gerente de Talleres Martínez, Servicio Oficial Ford en San Miguel de Salinas, Iván Martínez, ofrece las recomendaciones para acertar en tu búsqueda y adquisición

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

La actualidad del mundo del motor con Talleres Martínez, Servicio Oficial Ford en San Miguel de Salinas
La actualidad del mundo del motor con Talleres Martínez, Servicio Oficial Ford en San Miguel de Salinas | Onda Cero Vega Baja
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer