Busca tu coche seminuevo en Talleres Martínez. Garantía total y servicios exclusivos con ofertas en todas las tecnologías
👉 Comprar un vehículo seminuevo puede representar una excelente decisión para todos aquellos usuarios que buscan equilibrio entre economía, movilidad y seguridad. Para asegurar el correcto funcionamiento tras la compra es fundamental la garantía
👉 En 'Más de uno Vega Baja', el gerente de Talleres Martínez, Servicio Oficial Ford en San Miguel de Salinas, Iván Martínez, ofrece las recomendaciones para acertar en tu búsqueda y adquisición