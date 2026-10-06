Este domingo vuelve BeniArte. Ven a disfrutar del encuentro artesanal solidario en el Parque Cañada Marsá de Benijófar
👉 Cada segundo domingo de mes, el Parque Cañada Marsá de Benijófar recibe el encuentro de artesanos BeniArte, que volverá a contar con música en directo, actuaciones, talleres y, en esta edición, degustación de buñuelos de calabaza. Se trata de un encuentro organizado por la asociación Stroke Spain a beneficio de personas afectadas por ictus o daño cerebral.
🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja hemos presentado el evento con María José Aliaga, en representación del colectivo organizador de BeniArte.