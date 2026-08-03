Colesterol en verano, claves para mantenerlo bajo control durante las vacaciones

Según la Fundación Española del Corazón, más de 23 millones de españoles tienen el colesterol elevado y, sin embargo, el verano sigue siendo una de las épocas del año en las que más se relajan los hábitos que ayudan a mantenerlo bajo control. Los cardiólogos de los Hospitales Quirónsalud Valencia y Torrevieja alertan de que las vacaciones no deben convertirse en un descanso para la salud cardiovascular. La doctora Catheline Lauwers, jefa del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Valencia, recuerda que "el colesterol elevado no produce síntomas, pero puede dañar progresivamente las arterias durante años. Por eso es importante no relajar los hábitos saludables durante el verano".

La especialista insiste en que mantener controlado el colesterol LDL, conocido como "colesterol malo", sigue siendo una de las medidas más eficaces para prevenir enfermedades cardiovasculares. Por su parte, el doctor Vicente Massucco, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Torrevieja, explica que durante las vacaciones es frecuente cometer pequeños excesos que, acumulados durante varias semanas, terminan pasando factura. "Muchas personas creen que caminar por la playa o nadar unos días compensa una alimentación rica en grasas o el abandono de la medicación. Sin embargo, el ejercicio ayuda, pero no sustituye una dieta equilibrada ni el tratamiento prescrito."

Los especialistas recuerdan que el verano también ofrece numerosas oportunidades para cuidar el corazón gracias a la mayor disponibilidad de frutas y verduras de temporada, pescado, ensaladas y actividades al aire libre como caminar, nadar o montar en bicicleta. Asimismo, insisten en no suspender la medicación durante los viajes y en mantener un estilo de vida saludable, especialmente en personas con colesterol elevado, hipertensión, diabetes, obesidad o antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular. "No se trata de renunciar a disfrutar de las vacaciones, sino de mantener el equilibrio. Pequeños gestos diarios ayudan a proteger el corazón durante todo el año", aconsejan los doctores.

Las grasas "ocultas" del verano: no siempre están donde imaginas

Uno de los errores más frecuentes durante las vacaciones es pensar que las principales fuentes de grasa son únicamente los fritos o los helados. Sin embargo, muchas de las grasas que consumimos en verano pasan desapercibidas porque se encuentran en alimentos que asociamos con opciones ligeras o saludables.

Según explica la doctora Catheline Lauwers, "no solo debemos fijarnos en los alimentos que tradicionalmente consideramos poco saludables. Muchas veces el exceso de grasas saturadas procede de salsas, aliños o productos ultraprocesados que consumimos casi sin darnos cuenta". Ensaladas preparadas con salsas industriales, quesos curados o picatostes fritos; gazpachos y salmorejos envasados con un elevado contenido en aceite; batidos y cafés fríos con nata o siropes; sushi con mayonesa o queso crema, así como aperitivos, embutidos y barbacoas, pueden incrementar de forma importante la ingesta de grasas saturadas durante el verano.

Por su parte, el doctor Vicente Massucco recuerda que "no todas las grasas son iguales. El aceite de oliva virgen extra, los frutos secos naturales, el pescado azul o el aguacate forman parte de una alimentación cardiosaludable. El problema aparece cuando predominan las grasas saturadas y los alimentos ultraprocesados, especialmente si se consumen con frecuencia".

Los doctores Catheline Lauwers y Vicente Massucco | Quirónsalud

Cómo cuidar el colesterol en verano

Los especialistas de los Hospitales Quirónsalud Valencia y Torrevieja aconsejan seguir este decálogo si queremos mantener a raya el colesterol en verano:

· No abandonar la medicación durante las vacaciones.

· Priorizar frutas, verduras, pescado y aceite de oliva.

· Limitar barbacoas, fritos y embutidos a ocasiones puntuales.

· Moderar el consumo de alcohol y bebidas azucaradas.

· Moverse cada día: caminar, nadar o montar en bicicleta son grandes aliados.

· Mantenerse bien hidratado, especialmente durante las horas de más calor.

· Evitar los excesos continuados, no solo las comidas copiosas.

· Elegir fruta como postre siempre que sea posible.

· Descansar lo suficiente, también protege la salud cardiovascular.

· Realizarse una revisión médica si presentas factores de riesgo o hace tiempo que no controlas tu colesterol.