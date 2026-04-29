La Casanovas Orquesta reunirá en el Teatro Municipal a jóvenes talentos el 10 de mayo en 'Un conciertazo para todos'
👉 La música volverá a llenar el Teatro Municipal de Torrevieja el domingo 10 de mayo a las 12 del mediodía con el último concierto del ciclo 'Family Concert' a cargo de la Casanovas Orquesta y que lleva por título 'Un conciertazo para todos'
🎙️ Presentamos este concierto "participativo e inclusivo" en 'Más de uno' Vega Baja con José Francisco Sánchez, director de la Casanovas Orquesta, y la directora de la Escuela Coral Municipal de Torrevieja, Nuria Maddaloni.