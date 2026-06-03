👉 El Eco Festival se celebrará en el parque municipal de San Isidro desde las 11 de la mañana hasta las 22,30 horas, con actividades matinales como acroyoga, arcilla, cianotipia, juegos tradicionales… Destacar el intercambio de ropa gratuito que se va hacer como cada año en el que puedes traer prendas y llevarte otras, con lo que se promueve la circularidad y el consumo responsable. Todo ello dentro de un entorno de naturaleza privilegiado y con un cuidado especial por el detalle. Dentro de la oferta gastronómica habrá opciones vegetarianas que siempre suelen faltar en este tipo de eventos y una gran paella gigante. Además, se contará con otras asociaciones ecologistas invitadas para que los asistentes puedan ver que existe un ecosistema preocupado por nuestro entorno y que juntos podemos hacer mucho más.

Vega Baja Limpia celebra este sábado en San Isidro la tercera edición de su Eco Festival con actividades para toda la familia | VBL