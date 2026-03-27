Torrevieja: la JGL aprueba contratar un crédito de 17 millones mientras el PSOE alerta de una situación económica "delicada"

La JGL ordinaria celebrada esta mañana en el Ayuntamiento de Torrevieja ha aprobado por la vía urgente el expediente para contratar una operación de endeudamiento a largo plazo, un crédito de 17.200.000 euros, que se cancelará en los dos primeros años para no generar intereses. El edil secretario de la JGL, Federico Alarcón, ha explicado la manera de proceder del área de Hacienda: con los remanentes se cancela el préstamo que sirve, a su vez, para adelantar la financiación de inversiones.

El grupo socialista alerta de una situación económica "delicada"

Cabe destacar por otra parte que, precisamente esta mañana, el concejal socialista David Villanueva ha alertado de lo que califica como “delicada situación económica” del Ayuntamiento tras conocerse la liquidación del presupuesto de 2025, que deja un déficit de financiación cercano a los 9,2 millones y el cuarto incumplimiento consecutivo de la estabilidad presupuestaria. Villanueva suma, además, una desviación de 9,5 millones respecto al Plan Económico Financiero, que queda incumplido por primera vez y, asegura, obligará a redactar uno nuevo con ajustes.

Según Villanueva, el informe de Intervención apunta a posibles consecuencias como retención de créditos, depósitos en el Banco de España o incluso la intervención de una comisión de expertos si persisten los incumplimientos. El remanente para gastos generales cae a 22,2 millones, un mínimo histórico que impide amortizar anticipadamente el préstamo de 32,7 millones firmado en 2025.

El edil desmiente que exista superávit, como afirmó el responsable de Hacienda, y asegura que la deuda ha crecido más de 13 millones, que la inversión ejecutada ha caído en 5,4 millones, el remanente se ha reducido en más de 23 millones y el ahorro neto baja en 9 millones. El PSOE local insta al gobierno municipal a adoptar medidas urgentes y realistas para garantizar la sostenibilidad económica de Torrevieja.